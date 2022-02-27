الجيش الروسي يعرض المشاهد الأولى من داخل محطة تشيرنوبل النووية

نشر الجيش الروسي المشاهد الأولى من محطة تشيرنوبل النووية بعد بسط السيطرة على كامل المنطقة التي تنتشر فيها المحطة بالإضافة إلى المناطق المحيطة.

وتظهر المشاهد التي شاركتها وكالة “سبوتنيك” على تلغرام، مشاهد صورت عن طريق طائرة درون للمحطة من الأعلى، حيث بدت المحطة مع المنشآت المحيطة بها.

وقام الجنود الروس بتأمين المحطة وحمايتها وتنفيذ عمليات بحث عن ألغام أو أي تهديد من شأنه أن يهدد سلامة المحطة، حيث يتم حراسة المحطة بالاشتراك مع جنود من الحرس الوطني الأوكراني.



وقالت وزارة الدفاع في بيان: “تم الاتفاق مع جنود كتيبة حماية محطة الطاقة النووية الأوكرانية على الأمن المشترك لوحدات الطاقة.. ويواصل أفراد المحطة النووية خدمة المرافق في الوضع العادي ومراقبة الوضع الإشعاعي”.



وأصدرت وزارة الدفاع الروسية أوامرها للقوات المسلحة الروسية بشن هجوم على جميع المحاور في أوكرانيا، وذلك بعد رفض الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي التفاوض مع روسيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الأوامر صدرت إلى جميع الوحدات الروسية في أوكرانيا باستئناف هجومها، اليوم السبت، من جميع المحاور بعد توقفه أمس الجمعة.

وجاء توقف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، أمس الجمعة، بناء على توقعات تتعلق بإجراء محادثات بين موسكو وكييف، ولكن الهجوم تم استئنافه بعد أن رفضت أوكرانيا التفاوض، كما ناشدت الوزارة الشعب الأوكراني بأن يطلب من سلطات كييف الإجرامية إزالة جميع الأسلحة الثقيلة فورا من على منازلهم.

