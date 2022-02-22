بايدن: الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك تهديد للأمن القومي الأمريكي

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك يشكل تهديدا للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية.

وقال بايدن في مرسوم العقوبات، "إن الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك يشكل تهديدا للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية".

وأكد البيت الأبيض، أن الرئيس وقع أمرا تنفيذيا يحظر التجارة والاستثمار بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

ويحظر المرسوم الأنشطة الاقتصادية الأميركية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك التى اعترفت روسيا باستقلالهما مساء أمس الاثنين.

ويحظر الأمر التنفيذي "الاستثمارات الجديدة واستيراد أي سلع أو خدمات أو تكنولوجيا من المنطقتين المعنيتين، إلى الولايات المتحدة بشكل مباشر أو غير مباشر".

وأعلن البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة "كانت تتوقع إقدام روسيا" على الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، مؤكدا أن واشنطن مستعدة للرد على هذه الخطوة "فورا".

كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع مرسوما الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك يوم أمس الأثنين، ودعا مجلسي الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بهما.

وقال بوتين في خطابه الذي وجهه اليوم إلى الروس، "نطالب أولئك الذين استولوا على السلطة واحتفظوا بها في كييف بوقف القتال فورا، وإلا فإن المسؤولية الكاملة عن استمرار إراقة الدماء ستقع بالكامل على النظام الحاكم في أوكرانيا".

وأضاف الروسي في كلمته، إن "أوكرانيا بالنسبة لروسيا ليست مجرد دولة مجاورة، بل هي جزء من التاريخ، رفاقنا وأقاربنا".