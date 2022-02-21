تم مؤخرا توقيف مدير محروقات ريف دمشق السابق منصور طه ورئيس دائرة التوزيع، وذلك على خلفية اكتشاف سرقات ومخالفات تقدر بمئات الآلاف من الليترات.

وكان مصدر في وزارة النفط والثروة المعدنية، كشف أمس أن لجنة ضبط المخالفات في شركة محروقات رصدت عدداً كبيراً من الحالات المخالفة في معظم المحطات الخاصة بتوزيع الوقود في بعض المحافظات.

وأكد مدير محروقات ريف دمشق ورئيس اللجنة محمد ليلى، ضبط كمية ١٦٦ ألف ليتر مباعة بشكل مخالف في منطقة القلمون، ومخالفة كبيرة من خلال تزويد محطة متوقفة عن الخدمة منذ عام ٢٠١٣ في منطقة التنف بكميات تتجاوز ٦ ملايين ليتر.

وأضاف ليلى في تصريحات صحفية: “هناك عدد من الخزانات الثابتة خالفت بكميات كبيرة مباعة خارج البطاقة تقارب كمياتها الـ١٤٠ ألف ليتر.

وأكد رئيس اللجنة والتي شكلها وزير النفط والثروة المعدنية لمتابعة أوضاع محطات الوقود كافة والوقوف على عملها وآلية توزيعها، بأنها تقوم بعملها في مختلف المحافظات السورية وعلى أكمل وجه، ومن دون أي تقييد أو ضغط، وتم ضبط الكثير من المخالفات في حلب وحماة واللاذقية، وإعلام دوريات وزارة التجارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

يذكر أنه تناوب على رئاسة فرع محروقات ريف دمشق خلال السنتين الأخيرتين عشرة مديرين، وهم كل من فيصل طريف وخلدون سعد وجهاد أبو حوا ومحمد غازي الصباغ وبسام حلاويك، ومن ثم تمت عودة فيصل طريف وبسام عماد والذي قدم كتاب اعتذاره ليتم تكليف شفيع السيوطي مديراً جديداً والذي كان يرأس الفرع لـ 3 أشهر في عام 2017 ثم تمت إعادة تكليف منصور طه بديلاً له في العام الماضي وكان ترأس الفرع في عام 2011 ليقال مع نهاية الشهر الماضي ويكلف محمد ليلا بتسيير الأمور.

الوطن