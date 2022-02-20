اختلس 19 مليار ليرة بالتعاون مع المحافظ

نشر موقع "هاشتاغ" نقلا عن مصادر خاصة أن القضاء العسكري في سورية أوقف (ج.ع) أحد أكبر حيتان سرقة المحروقات خلال السنوات الماضية، بمبلغ وصل إلى 19 مليار ليرة سورية.

وكشفت التحقيقات "تورط محافظ ريف دمشق السابق منير ابراهيم بالاضافة إلى مدراء محروقات عدة ومسؤولين آخرين مع الموقوف الذي كان محصنا عن التساؤل و التحقيق".

وبين المصدر ل "هاشتاغ" أن التحقيقات كشفت مساهمة هؤلاء المسؤولين في حصول الموقوف على صهريجين من مادة المازوت وصهريج من مادة البنزين يوميا، بالاضافة إلى مخصصات كازياته منذ عام 2013 وحتى وقت قصير سابق، بغرض بيع هذه الكمية في السوق السوداء ضمن محافظة ريف دمشق رغم شح المحروقات وتعذر حصول السوريين عليها.

وأكد المصدر أن التوقيف جاء بموجب مذكرة من القضاء العسكري وتم التحقيق معه بسرية تامة وباشراف مباشر من اللواء مدير إدارة القضاء العسكري إلى أن تم توثيق التهم المنسوبة إليه ومعرفة المتورطين معه.

وأثبتت التحقيقات أن الموقوف الذي يملك عدة كازيات في محافظة ريف دمشق متورط في اختلاس 19 مليار ليرة نتيجة فروقات أسعار مادة البنزين والمازوت اللتين كان يحصل عليهما بالسعر المدعوم ويبيعهما بسعر السوق السوداء.