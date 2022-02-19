رئيس مجلس الدوما يعتبر اتهامات واشنطن استفزاز متعمد

19-02-2022

رئيس مجلس الدوما يعتبر اتهامات واشنطن استفزاز متعمد

اعتبر رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين أمس الجمعة، أن اتهامات واشنطن لروسيا هي ‏‏"استفزاز متعمد لتضليل المجتمع الدولي".‏

وأكد عبر قناته على "تليغرام" أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يثير استفزازات لبداية حرب كبرى.

وكتب فولودين: "زيلينسكي يستفز لبداية حرب كبرى... بدون دعم خارجي من غير المرجح أن يتخذ زيلينسكي مثل هذه الخطوات التي من شأنها أن تؤدي إلى اندلاع حرب في وسط أوروبا".

وتنفي روسيا اتهامات الغرب وأمريكا لها بالتخطيط لشن عملية غزو شامل لأوكرانيا، التي يزيد عدد سكانها عن 40 مليون نسمة، فيما قد يكون أكبر حرب في أوروبا منذ زمن.

وفي وقت سابق من مساء الجمعة وصلت أول دفعة للاجئين من دونباس إلى مخيم "زفيزدا" في منطقة روستوف الروسية، ومن المتوقع أن يصل العدد الإجمالي إلى 400 شخص.

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