أمريكا تهدد بجعل روسيا دولة منبوذة

حذّر مسؤول كبير في البيت الأبيض، من أنّ العقوبات التي ستفرضها الولايات المتّحدة وشركاؤها على موسكو، إذا ما قرّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غزو أوكرانيا، ستجعل من روسيا دولة "منبوذة".

وقال نائب مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض لشؤون الاقتصاد الدولي داليب سينغ للصحفيين إنّ روسيا "ستصبح دولة منبوذة بالنسبة إلى المجتمع الدولي، سيتمّ عزلها من الأسواق المالية الدولية وحرمانها من المُدخلات التكنولوجية الأكثر تطوّراً".

وشدّد المسؤول الأمريكي على أنّ العقوبات التي تعتزم بلاده فرضها على روسيا إذا ما غزت جارتها الموالية للغرب تمّ إعدادها بطريقة "مسؤولة" من أجل "تجنّب استهداف الشعب الروسي والحدّ من أضرارها الجانبية على الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي"، على حد تعبيره.

وبلغ التوتر أشدّه في شرق أوكرانيا مع تسجيل اشتباكات ووصول أول دفعة من لاجئي دونباس إلى منطقة روستوف الروسية، في حين ندّدت الولايات المتحدة بـ"سيناريو" يقوم على الاستفزازات لتبرير تدخل عسكري روسي.

وأكدت روسيا الجمعة مجدداً أنها أجرت انسحابات جديدة لقواتها من الحدود مع أوكرانيا وهي معلومات تشكك بها كييف والدول الغربية.