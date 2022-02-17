الناتو يهدد روسيا: ستدفعون ثمناً باهظاً!

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» ينس ستولتنبرغ، مساء أمس الأربعاء: «نرحب بكافة الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة مع روسيا».



وأضاف أمين عام الناتو: «لم نلحظ أي علامات على خفض التصعيد من جانب روسيا ولديها حشود عسكرية في أوروبا تعد الأكبر منذ الحرب الباردة».

وأضاف: «قدمنا اقتراحات إلى روسيا لخفض التوتر ولكن لم نتلق أي رد”، متابعاً “تعزيز القدرات الدفاعية للحلف ليس تهديداً لروسيا»

وأكمل بأن موسكو تتحدى المبادئ الأساسية للحفاظ على الأمن الجماعي ووزراء الدفاع في الحلف ناقشوا تحديث روسيا لترسانتها النووية.

وذكر أمين عام الناتو أن روسيا أظهرت استعدادها لتحدي مبادئ أمننا ومن حق الحلف الدفاع عن نفسه، ولوحت باستخدام القوة ضد جيرانها.

وأكد أن الوجود العسكري للحلف في شرق أوروبا هدفه مواجهة تهديدات روسيا، قائلاً: «مستعدون للإصغاء والحوار حول المخاوف الأمنية الروسية».

ومضى في القول: «سنرسل المزيد من المجموعات القتالية إلى رومانيا ومنطقة البحر الأسود، ولكن لا نخطط لنشر منظومات هجومية في أوكرانيا».



وهدد موسكو، قائلاً: «إذا استخدمت روسيا القوة ضد أوكرانيا فستدفع الثمن باهظاً».

إلى ذلك أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف اليوم الأربعاء أن كييف تلقت أكثر من ألفي طن من الأسلحة والذخيرة من شركائها الغربيين.

وذكر ريزنيكوف أن كييف تلقت أنظمة صواريخ STINGER المحمولة المضادة للطائرات وأنظمة صواريخ Javelin وNLAW المضادة للدبابات ووسائل أخرى «لم نكن حتى نحلم بها من ذي قبل».

وأضاف أنه سيتم قريباً بناء مصنع لإنتاج الطائرات المسيرة الهجومية التركية «بيرقدار» في أوكرانيا، وقال: «سيكون هناك مزيد من الدعم، لأننا في حوار مستمر معهم (الشركاء)».

وأكد ريزنيكوف أن تدريبات عسكرية تجري حاليا في جميع أنحاء أوكرانيا.