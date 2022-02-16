٣٥ شركة سورية في ملتقى الصناعات الغذائية في دبي

تركزت فعاليات ملتقى الصناعات الغذائية السورية الذي نظمه القسم التجاري في الجناح السوري المشارك في إكسبو 2020 دبي حول التعريف بقطاع الصناعات الغذائية السورية وجذب الاستثمارات المباشرة وتطوير الأعمال وإتاحة الفرصة أمام المسؤولين المشاركين للتعرف على الفرص الاقتصادية في سورية ومناقشة فرص التعاون التجارب التي تهم كافة الأطراف المشاركة.

وألقى السفير السوري في الإمارات غسان عباس كلمة رحب فيها بالحضور وأكد على أهمية الملتقى وما يمكن أن يوفره من فرص تعاون تجارية للشركات السورية المشاركة في الملتقى وممثلو الغرف التجارية والشركات ورجال الأعمال من الامارات ومن العديد من دول العالم.

من جهته دعارئيس مجلس الأعمال السوري الاماراتي غزوان المصري إلى اغتنام الفرص الاستثمارية المتوفرة في سورية في كل المجالات والمساهمة في إعادة الإعمار.

بدوره المدير العام لهيئة دعم وتنمية الانتاج المحلي والصادرات ثائر فياض اشار إلى الدور الذي تقوم به الهيئة في دعم الصادرات السورية إلى مختلف دول العالم وتنظيم المشاركات في المعرض الدولية للشركات السورية بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل فتح المزيد من الأسواق أمام المنتجات الوطنية إلى جانب العديد من البرامج التي تعمل عليها الهيئة لتنمية الانتاج المحلي للتقليل من فاتورة الاستيراد.

أما عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها ورئيس الجناح السوري في معرض غولفوود طلال قلعه جي فقد أكد على حرص الشركات المشاركة في هذا الملتقى أو معرض غولفوود أو الجناح التجاري في معرض اكسبو دبي ٢٠٢٠ على توسيع رقعتها التجارية خارجيا و استهداف المزيد من الأسواق والاستفادة مما توفره هذه الفعاليات في دبي للانطلاق نحو أسواق جديدة تعزز من مكانة المنتجات الغذائية السورية في الأسواق العالمية.

واعرب قلعه جي عن شكره القائمين على هذا الملتقى وخاصة السفير السوري بالإمارات لدعمه الملتقى والقسم التجاري في الجناح السوري في معرض اكسبو دبي ٢٠٢٠ لقيامه بتنظيم هذا الحدث.

وشارك في الملتقى الذي عقد في اليوم الثالث لمعرض غلفوود أكثر من 70 ممثلاً عن القطاع العام والخاص في دول عديدة عربية وأجنبية وخاصة دولة الإمارات وعمان والبرازيل وأستراليا وأوغندا وماليزيا وروسيا.

وشارك في الملتقى حوالي 35 شركة سورية تمثل قطاع الصناعات الغذائية حيث قدَمت بعض الشركات عرضاً تقديمياً عن منتجاتها ومدى الجاهزية لتصديرها وبيعها في الأسواق العربية والعالمية.

و بعد عرض الشركات السورية تم تنظيم لقاءات B2B بين ممثلي الشركات السورية من جانب وممثلي الشركات العالمية من جانب آخر.

ويأتي هذا الملتقى على هامش معرض إكسبو 2020 دبي

ومعرض “غلفود ٢٠٢٢” الذي يعقد في مركز دبي للمعارض وهو التجمع الأكبر لقطاع الصناعات الغذائية في المنطقة العربية.