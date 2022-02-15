القبض على مشعوذ وزوجته في دمشق

ادعى أحد المواطنين إلى قسم شرطة دمر في دمشق بإقدام شخص ملقب (أبو عدي) على استجرار مبالغ مالية منه بلغت قيمتها خمسين مليون ليرة سورية باستخدام السحر والشعوذة بعد إيهامه أنه قادر على تسفيره إلى خارج القطر وتدبير عمل يدر له أموالاً طائلة.

وبكمين محكم من قبل قسم شرطة دمر تم إلقاء القبض على المذكور المدعو (محمد. ح ) وعلى زوجته المدعوة ( غ )، وبتفتيش منزله عثر فيه على أدوات السحر والشعوذة وطلاسم تم مصادرتها، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين باستخدام أساليب السحر والشعوذة بعد إيهامهم أنه قادر على تسفيرهم وقادر على جمع الحبيبين وجلب الحظ، كما اعترف بتواصله مع مشعوذة في دولة مجاورة عبر برنامج (الواتس أب) لكي يتعلم منها بعض أساليب السحر والشعوذة، وبالتحقيق مع زوجته المذكورة اعترفت بالاشتراك معه بأعمال السحر والشعوذة .

تم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليهما، وسيتم تقديمهما إلى القضاء المختص .

وزارةالداخليةالسورية