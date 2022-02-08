القبض على شبكة في لبنان تسرق مادة “الفيول أويل” من أنبوب نفط ممتد من العراق!

ألقت الجهات المختصة في لبنان القبض على شبكة، أقدمت على سرقة مادة الفيول أويل من أنبوب نفط ممتد من العراق.

ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام اللبناني، فإن قاضي التحقيق في الشمال داني الزعني أعلن أن شبكة مؤلفة من سوريين ولبناني أقدمت على سرقة مادة الفيول أويل من أنبوب نفط البترول الممتد من العراق إلى منشآت النفط في طرابلس.

وأوضح قاضي التحقيق أن الشبكة كانت تقوم بسحب حوالي 4 آلاف ليتر في كل عملية سرقة، ثم تقوم بتفريغها في فانين من طراز هيونداي، يحمل كل واحد منهما خزاناً سعة ألفي ليتر.

ولفت القاضي إلى أنه تم حجز الفانين ومكنة شفط ونبريش وكمية من النفط المسروق.

وكان المدعى عليهما السوري معتز.خ، واللبناني فادي.ع، اعترفا أنهما شاركا مع المدعى عليهما علاء.ح وعلي.ش (سوريان) الفارين، بعشرات السرقات في محل المدعى عليه فادي، حيث كان يضع شادراً على شكل خيمة فوق الفان لتخبئة ما يقومون به، لاسيما وأن أنبوب النفط يمر بمحاذاة محله، كما ضُبطت مع معتز.خ بطاقة تعريف مزورة مدون عليها “الجمهورية اللبنانية- رئاسة مخاترة لبنان” يستعملها لإعطاء الغير صفة رسمية عند تصريفه للنفط المسروق للأفران وغيرها ممن كانوا يشترون منه، فضلاً عن حيازته كمية صغيرة من حشيشة الكيف لاستعماله الشخصي.