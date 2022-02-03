03-02-2022
الرئيس الأميركي يعلن مقتل زعيم “داعش” خلال عملية شمالي إدلب
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أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، مقتل زعيم تنظيم “داعش” أبو إبراهيم الهاشمي القرشي خلال عملية عسكرية أميركية شمالي إدلب أمس.
وأكد بايدن أنّ عملية لقوات خاصة أميركية لمكافحة الإرهاب في شمال غرب سورية استهدفت زعيم “داعش”، مضيفا أنه سيتحدث عن العملية في تصريحات لاحقة اليوم.
وقال في بيان: “بفضل مهارة وشجاعة قواتنا المسلحة، أزحنا عن ساحة المعركة أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، زعيم تنظيم داعش. عاد كل الأميركيين من العملية بسلام”.
المصدر: وكالات
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