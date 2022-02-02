حل الجهاز الإداري وإقالة الجهاز الفني للمنتخب السوري

02-02-2022

حل الجهاز الإداري وإقالة الجهاز الفني للمنتخب السوري

كشف الاتحاد العربي السوري لكرة القدم عبر منشور على صفحته، بأن اللجنة المؤقتة للاتحاد قررت حل الجهاز الإداري للمنتخب الوطني الأول لعدم إظهار الجدية المطلوبة في القيام بالمهام المنوطة به.

وأضاف الاتحاد: "وإقالة الجهاز الفني للمنتخب الأول وذلك بسبب فشله في تقديم الإضافة المرجوة لمنتخبنا الذي تعرض  للخسارة أمام كل من الإمارات وكوريا الجنوبية وودع تصفيات كأس العالم بشكل رسمي".

وبحسب ما جاء في المنشور، سيتم الإعلان عن تعيين كادر إداري وفني جديد لاحقاً، لاستكمال الجولتين الأخيرتين من التصفيات أمام كل من لبنان والعراق.

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