والدة صحفي أمريكي اختفى في سورية تطلب وساطة أمير قطر

تأمل «ديبرا تايس» والدة الصحفي الأمريكي «أوستن تايس»، الذي تقول واشنطن "إنه محتجز في سوريا منذ عام 2012"، أن تكون قضية ابنها على جدول أعمال الزيارة التي سيجريها أمير قطر إلى العاصمة الأمريكية خلال الأسبوع الحالي.

وبحسب موقع "ميدل إيست مونيتور"، فإن والدة تايس تظن أن إدارة بايدن تؤخر العملية، لذلك تأمل من قطر أن تتدخل في وساطة لإطلاق سراح ابنها، بتشجيع من الولايات المتحدة.

ونقل عن موقع الأخبار الأمريكي "إكسيوس"، إن الوالدة قالت إن الولايات المتحدة بحاجة إلى أن تنتبه إلى أن الأمور تتغير بسرعة في الشرق الأوسط، وأن جيران سوريا حريصون جداً على حل النزاع، وإعادة أوستن إلى الوطن سيزيل عقبة أمام بعض هذا التقدم".

وسبق أن انتقدت ديبرا تايس البيت الأبيض قائلة إنه «العقبة» التي تواجهها في محنة ابنها، وإنها لم تستطع مقابلة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أو مستشاره للأمن القومي، جيك سوليفان.

وطالبت ديبرا تايس الإدارة الأمريكية بالبناء على المحادثات «السرية» التي أجراها المسؤولون الأمريكيون مع نائب الرئيس السوري للشؤون الأمنية، علي مملوك، وعلى جهود رئيس الأمن اللبناني، عباس إبراهيم.

وأوستن تايس هو جندي سابق في البحرية الأمريكية ومصوّر صحفي، يبلغ من العمر 37 عاماً، دخل سوريا بطريقة غير شرعية في بداية عام 2012، وفي آب من العام نفسه فُقد الاتصال به.

ومن المقرر أن يبدأ اليوم أمير قطر تميم بن حمد زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، على أن يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت لاحق من هذا اليوم.