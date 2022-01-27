نيويورك تايمز تكشف خطط الزعيم الروسي

تحدثت مسؤولة سابقة في المخابرات الأمريكية لصحيفة “نيويورك تايمز” حول “خطط” الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وادّعت فيونا هيل، التي تولت منصبها في جهاز المخابرات الأمريكية في عهد الرئيسين جورج بوش الابن وباراك أوباما، أن الزعيم الروسي يعتزم طرد الولايات المتحدة الأمريكية من أوروبا.

وبحسب كاتبة المقال في صحيفة “نيويورك تايمز”، فإن الزعيم الروسي لا يريد منع انضمام المزيد من الجمهوريات السوفيتية السابقة، وبالأخص أوكرانيا، إلى حلف شمال الأطلسي فحسب، بل يطمح إلى إزاحة الولايات المتحدة الأمريكية من أوروبا.

في ظن المسؤولة السابقة في المخابرات الأمريكية، فإن بوتين يريد أن تبتلع الولايات المتحدة اليوم نفس الدواء المر الذي اضطرت روسيا إلى تناوله في تسعينات القرن الماضي التي شهدت إجلاء قواعد الجيش السوفييتي عن أوروبا الشرقية وألمانيا.

وإذا واصلت موسكو ضغطها الشديد، فقد يتمكن الرئيس الروسي من توقيع اتفاقية أمنية جديدة مع حلف شمال الأطلسي وأوروبا لكي يتفادى النزاع السافر، فيجيء على أمريكا الدور في الرحيل من أوروبا مع قواتها وصواريخها، وفقا لكاتبة المقال في الصحيفة الأمريكية.