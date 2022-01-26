السورية للتجارة تضغط على مربي الفروج لشرائه بسعر 6400 ليرة

بيّن مدير السورية للتجارة بدمشق وسيم معطي أن هناك قوائم وصلت للسورية للتجارة من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمربين الراغبين بتسويق الفروج لمصلحة المؤسسة، موضحاً أنه تم التواصل معهم.

وقال معطي: هناك بعض المربين طلبوا منا التواصل مع مكاتب من أجل استجرار الفروج عن طريقهم، ونحن لا نرغب بذلك ونريد استجراره من المربين مباشرة، وأن آخرين وافقوا على استجرار الفروج منهم مباشرة، ورأى أن هذه المكاتب أو حتى جمعية مربي الدواجن قد تكون وسيطاً أو سمساراً.

وقال: نحن نحاول الضغط على المربين من أجل استجرار الفروج بسعر 6400 ليرة للكيلو، معتبراً أن هذا السعر يعتبر مرضياً للمستهلك والمربي في ظل انخفاض التكاليف حالياً.

ونفى معطي توقف السورية للتجارة عن بيع الفروج كما يشاع، مؤكداً أن الكميات الموجودة حالياً في الصالات بدمشق قليلة باعتبار أن أسعار الفروج انخفضت وأصبحت الأسعار في السوق تقارب الأسعار في السورية للتجارة.

وأوضح أن السورية للتجارة لم تتوقف عن استجرار الفروج من المربين والكميات التي استجرتها منذ بداية العام كبيرة والنسبة الأكبر المستجرة كانت من محافظة حماة باعتبارها المنطقة الأكبر بإنتاج الفروج، لافتاً إلى أن جزءاً من الكميات التي يتم استجرارها يتم بيعها بشكل مباشر للمواطنين والجزء الآخر يتم تقطيعه وتخزينه من أجل بيعه عندما ترتفع أسعار الفروج في السوق وذلك في إطار خطة الوزارة في التدخل الإيجابي عند ارتفاع الأسعار.

وبخصوص المبيعات اليومية خلال الفترة الحالية وعدد الصالات التي تبيع الفروج أوضح معطي أن المبيعات اليومية تتراوح بين 400 و500 كيلو يومياً، مرجعاً سبب انخفاضها لتوازن الأسعار مع السوق، لافتاً إلى أن هناك 7 صالات في دمشق تبيع الفروج واللحوم والإقبال كبير عليها من المواطنين.

وعن دور ومهمة المكاتب التي طلب بعض المربين من السورية للتجارة التواصل معها أكد عضو لجنة مربي الدواجن حكمت حداد أن هذه المكاتب تقوم بشراء صوص الفروج من المفاقس وتعطي الكميات المطلوبة منه إلى المربين بالدين، كما تؤمن للمربين العلف والتدفئة والأدوية وغيرها من مستلزمات الإنتاج كذلك بالدين وهي التي تقوم ببيع إنتاج المربي من أجل تحصيل ديونها والتكاليف التي دفعتها وفي حال كانت هناك زيادة تعطيها للمربي.

وأشار إلى أن السورية للتجارة تريد أن تشتري الفروج حالياً بسعر اقل من السعر الذي تم الاتفاق عليه مع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك خلال الاجتماع وهو 7 آلاف ليرة لكيلو الفروج الحي، لافتاً إلى أنها تضغط على المربين وتريد تحصيل الكيلو بسعر 6400 ليرة وأقل من ذلك وهذا الأمر مناقض للاتفاق الذي تم مع الوزير.



وبيّن حداد أن تكلفة الكيلو حالياً على المربي أكثر من 7 آلاف لكن المربين خفضوا أسعارهم حالياً في ظل ضعف القوة الشرائية للمواطن ومن أجل أن يحصلوا على المال ويؤمنوا مستلزمات الإنتاج الخاصة بالتربية من فحم ومحروقات ونشارة وأدوية وأجور عمال وعلف.

هذا وتم تحديد كيلو الفروج الحي في نشرة الأسعار الأخيرة الصادرة عن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق أمس الأول بسعر 6800 ليرة وكيلو الفروج المذبوح بـ9200 ليرة والشرحات بـ14500 ليرة والدبوس بـ9200 ليرة والوردة بـ9600 ليرة والكستا بـ10500 ليرة والجوانح بـ6800 ليرة والسودة بـ12000 ليرة وأخيراً القوانص بسعر 2500 ليرة.

الوطن