رسمياً توقيع اتفاق الربط الكهربائي في لبنان

وقعت كل من الأردن ولبنان وسوريا رسمياً، اتفاقية الربط الكهربائي بين عمان وبيروت عبر الأراضي السورية.

وقال وزير الكهرباء السوري خلال مراسم توقيع الاتفاقية في العاصمة اللبنانية، إن «بلاده أنجزت كامل الترتيبات للربط الكهربائي من الأردن إلى لبنان عبر الأراضي السورية».

وأعرب عن سعادته بهذا الإنجاز المميز، مشيراً إلى أن سوريا من أول الدول التي تسعى إلى التعاون العربي-العربي في جميع المجالات، مضيفاً أن «الخطوة ستكون فاتحة خير وبداية تعاون في سائر الملفات».

أما وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة، أكد أن «البنك الدولي سيمول إمداد لبنان بالكهرباء عبر سوريا».

كما أشار الخرابشة إلى أن المشروع سيعود بالفائدة على النظام الكهربائي الأردني، حيث سيتم تزويد لبنان من شبكات النقل مباشرة، مؤكداً أن سعر بيع الطاقة الكهربائية للبنان لن يحقق أية خسائر لنظم الكهرباء الأردني، وأن كلفة التوزيع لن تدخل في سعر البيع.

ومن المفترض أن تبدأ الاتفاقية مع الأردن وسوريا بتغذية شركة كهرباء لبنان بساعات إضافية بعد الشهرين المقبلين، وذلك وفق ما ذكره وزير الطاقة اللبناني وليد فياض.

وبموجب الاتفاقية الموقعة بين الدول الثلاث، سيتم تزويد لبنان بحوالي 150 ميغاواط كهرباء بداية من منتصف الليل إلى السادسة صباحاً، و250 ميغاواط خلال باقي الأوقات.

وكان الزامل قد صرح أمس، بأن سوريا ستقدم كل التسهيلات لإتمام اتفاق الربط الكهربائي بين لبنان والأردن عبر الشبكة السورية لتزويد لبنان بجزء من احتياجاته من الطاقة الكهربائية من الأردن.

يشار إلى أن وزراء الكهرباء والطاقة في لبنان والأردن وسوريا توصلوا إلى صيغة نهائية للاتفاق في تشرين الأول الماضي.