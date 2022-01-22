من أجل 600 ألف ليرة . امرأة في دير الزور تقتل زوجها بمساعدة صهرها



ألقت شرطة ناحية العشارة في منطقة الميادين بريف دير الزور القبض على رجل وامرأة بتهمة قتل رجل في منزله ودفن الجثة بعد سرقة مبلغ مالي كان بحوزة الضحية.

وفي تفاصيل الجريمة إن معلومات وردت إلى شرطة ناحية العشارة تتضمن العثور على عظام تعود لجثة رجل بأحد المنازل المهجورة في المنطقة.

وبالكشف على المكان تبين وجود بقايا لعظام جمجمة وقفص صدري محترقة حديثاً وعظام متبعثرة بأرجاء المنزل نتيجة قيام الكلاب الشاردة بنبش الجثة.

ومن خلال التحقيق وجمع المعلومات تبين أن الجثة تعود للمواطن (ع . ر) والمنزل عائد له من خلال الملابس التي عثر عليها بالمكان وأن زوجته المدعوة (م . ع) سبق وأن تقدمت بادعاء حول تغيبه وغادرت للإقامة في محافظة السويداء.

ودارت الشبهات حول زوجته وصهره المدعو (ع . خ)، وقامت شرطة ناحية العشارة بإلقاء القبض عليه واستدراج المذكورة من محافظة السويداء وإلقاء القبض عليها.

وبالتحقيق معهما اعترف المذكور بإقدامه على قتل والد زوجته عن طريق ضربه بقطعة حجر بلوك على رأسه بتحريض من المقبوض عليها متذرعاً بسوء معاملته لها ولأولادها، ومعرفتهما بوجود مبلغ مالي وقدره (600.000) ستمائة ألف ليرة سورية يحتفظ به المغدور بصندوق مقفل في غرفته.

وبعد سرقة المبلغ وتقاسمه فيما بينهما قاما بنقل الجثة إلى منزل مهجور عائد للمغدور بعد حفر حفرة وإخفاء الجثة فيها،

كما اعترفت المقبوض عليها بحضورها إلى مدينة الميادين منذ عدة أيام بقصد إخفاء معالم الجريمة وقامت بحرق الجمجمة وبعض أجزائها بعد ورود أخبار إليها من أهالي القرية بالعثور على عظام لجثة رجل ظاهرة فوق التراب في المنزل العائد لهم.

ومازالت التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليهما، وسيتم تقديمهما إلى القضاء لينالا جزاءهما العادل.