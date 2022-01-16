الأسعار الجديدة للحمضيات في اللاذقية

أكد المهندس سامي هليل مدير السورية للتجارة و رئيس لجنة تسويق الحمضيات في اللاذقية أنه إضافة إلى الأسعار المعلنة للأصناف التي يجري تسويقها من محصول الحمضيات فإنه تم اعتماد أسعار استجرار باقي أصناف الحمضيات في فرع المؤسسة السورية للتجارة حيث تم تحديد سعر الحامض البلدي 900 ليرة سورية للكيلو معبأ بصناديق من المؤسسة و 1000 ليرة للكيلو إن كان معبأ بصناديق فلين من قبل المزارع.



و سعر صنف الحامض الأميركي ب 700 ليرة سورية بصناديق المؤسسة و 800 ليرة سورية للمعبأ بصناديق فلين من قبل المزارع.

صنف مندلينا نخب أول بسعر 1000 ليرة سورية للكيلو بصناديق المؤسسة و 1100 للمعبأ بصناديق فلين من قبل المزارع.



و المندلينا نخب ثان بسعر 800 ليرة سورية للكيلو بصناديق المؤسسة و 900 ليرة للمعبأ بصناديق فلين من قبل المزارع.

أما صنف الماير تم اعتماد سعر 300 ليرة سورية للكيلو معبأ بصناديق المؤسسة.

و بخصوص المزارعين الراغبين بتسليم منتجهم من الحمضيات مباشرة إلى المؤسسة بصناديق الفلين أو بالأكياس و الذين لايريدون الانتظار لوصول صناديق المؤسسة إليهم طلب إليهم التسجيل لدى الروابط الفلاحية والوحدات الإرشادية كونها المعنية بالتنسيق مع اللجنة ليتم إرسال الآلية المناسبة لإحضار الحمضيات إلى مراكز المؤسسة.

و أكد أيضا أنه في حال رغب المزارع بتسليم الحمضيات بالفلين أو الأكياس مباشرة إلى المؤسسة السورية للتجارة فإنه بإمكانه تسليم الحمضيات في مركز فرز السورية للتجارة خلف محطة الجامع مباشرة شريطة أن يبرز ورقة مختومة من الرابطة الفلاحية والوحدة الإرشادية باسم المزارع ورقمه الوطني واسم القرية.

الثورة