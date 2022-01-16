اللاذقية.. الزراعة و الكهرباء تستعدان لمواجهة الصقيع

أكد مدير الزراعة في اللاذقية باسم دوبا أنه في ظل اقتراب موجات الصقيع المتوقعة تتخذ المديرية إجراءات احترازية للحد من آثار الصقيع والتخفيف من أضراره قدر الإمكان على البيوت المحمية الزراعية وعددها 16 ألف بيت محمي في المحافظة.

وأضاف دوبا أنه يتم تجهيز شبكة الري بالرذاذ والبدء بتشغيل الرذاذ قبل وصول الحرارة الصفر لضمان عدم تجمد الماء في الأنابيب والرذاذات، إضافة لوضع طبقة من النايلون فوق الشبكة الداخلية في البيوت المحمية لتشكل عازل حراري بين الشتول ومحيط البيت المحمي.

وأكد على عدم إغلاق البيت المحمي بالكامل وترك الأبواب مفتوحة بزاوية ٣٠ إلى ٤٥ خلال النهار لمنع انتشار بعض الأمراض الفطرية كالعفن الرمادي، وترك طبقة الجليد المتشكلة على المحيط الخارجي للبيوت المحمية وعدم تكسيرها لأنها تشكل طبقة عازلة إضافية.

ولفت مدير الزراعة إلى استعمال مدافئ للتدفئة حطب أو مازوت على الأقل مدفأتين في كل بيت محمي تحسباً لانقطاع الكهرباء، منوهاً بالتواصل مع شركة الكهرباء.

وأشار دوبا إلى عدة نصائح هامة لمواجهة الصقيع في الأراضي الزراعية، عبر استعمال الري بالرذاذ في البساتين المشجرة حديثاً، وإشعال دواليب أو بقايا نباتية في براميل لإحداث خلخلة في الهواء ومنع حدوث الصقيع في البساتين المغروسة حديثاً.

ولفت إلى ضرورة الاهتمام بإضافة عنصر الكالسيوم عنصر الزنك بالتسميد الورقي عند التنبؤ بالصقيع وقبل حدوثه، والتقليل من التسميد الآزوتي، وعدم تعطيش البيوت المحمية وإعطاء دفعات ري خفيفة.

من جهته، أكد مدير شركة كهرباء اللاذقية جابر العاصي لـ"الوطن"، أنه وفقاً لتوجيهات الوزارة والإدارة العامة، يتم التعاون مع مديرية الزراعة واتحاد الفلاحين فيما يخص مواجهة موجات الصقيع.

وأشار العاصي إلى أن الشركة تقوم بإعادة التيار الكهربائي بفترات محددة للمناطق التي تحددها مديرية الزراعة واتحاد الفلاحين بأنها عرضة للصقيع وفيها بيوت محمية (بلاستيكية) زراعية، فتتم المؤازرة من قبل شركة الكهرباء.

الوطن