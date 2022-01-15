بعد اللاذقية وحماة.. العثور على طفل رضيع في حمص تخلى أهله عنه

عُثر على طفل رضيع يقدّر عمره حوالي 40 يوماً أمام أحد الأبنية في حي الخضر بمدينة حمص صباح اليوم السبت.

وأفاد مدير مستشفى الباسل بحي كرم اللوز الدكتور أحمد بلول بأنه وصل إلى المستشفى صباح اليوم السبت طفل رضيع يقدّر عمره حوالي 40 يوماً عُثر عليه عند أحد الأبنية، مبيناً أنه تم إجراء الفحص الطبي للطفل وتقييم حالته الصحية وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، موضحاً أنه سيتم تحويل الطفل أصولاً إلى مركز الرعاية في دمشق.

وفي ذات السياق بيّن مصدر شرطي في محافظ حمص أن بلاغاً وصل لقسم شرطة باب السباع بوجود طفل موضوع قرب أحد الأبنية في حي الخضر وعلى الفور توجهت دورية للمكان، حيث وجِد الطفل ملفوفاً بغطاء، مضيفاً أن الدورية قامت بإسعافه مباشرة إلى مستشفى الباسل بحي كرم اللوز وتم تنظيم الضبط اللازم، حيث لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة ذويه.

وتعدّ هذه الحالة الثالثة خلال هذا الشهر التي تُسجّل لأطفال رُضّع تخلى ذويهم عنهم، فأولاً كانت الفتاة ذات 10 أشهر في اللاذقية، وثانياً الطفل فجر في حماة والبالغ من العمر 40 يوماً.

أسامة ديوب – أثر