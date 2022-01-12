سرقة ألواح طاقة شمسية بقيمة 90 مليون ليرة في السويداء

سُرقت ألواح طاقة شمسية قيمتها 90 مليون ليرة سورية، في بداية الأسبوع الجاري، من حقل للطاقة الشمسية في قرية حبران الشرقي بريف محافظة السويداء الجنوبي.

وبحسب مصادر محلية، استغل اللصوص فترة انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة، حيث قاموا بفكّ 42 خلية من أصل 86، وفك إنفيرتر 30 كليو واط.

وعلى إثر ذلك، قام صاحب المشروع بفك الألواح المتبقية، خوفاً من تكرار عملية السرقة، ما أدى إلى توقف الحقل عن رفد الشبكة الكهربائية العامة، بحوالي 65 ألف كيلو واط.

ويغذي الحقل ما يقارب 30 منزلاً في المنطقة، وهو مشروع استثماري خدمي، تمّ إنشاؤه عام 2018 بكلفة 22 مليون ليرة، وقامت به إحدى العائلات المغتربة من خلال عقد مع وزارة الكهرباء لمدة 25 عاماً.

من جانبها، قالت الشركة المنفذة للمشروع إن عملية السرقة تنذر بخطر جديد، يهدد المحطات الكهروضوئية المنتشرة، بعد أن كانت السرقات تستهدف الكابلات.

وأشارت الشركة إلى أن عدد للصوص يبدو كبيراً، وكان لديهم الوقت الكافي للفك والنقل، فجهاز الإنفيرتر كبير، ويحتاج لعدد كبير وآلية ثقيلة للنقل، كما أن بعد الحقل عن المناطق السكنية، ساهم في إتمام العملية.