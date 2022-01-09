قتل طليق اخته بسبب خلاف على ملكية منزل في طرطوس 

أقدم شخص على قتل طليق اخته نتيجة خلافات عائلية في قرية الرقمة بمنطقة الشيخ بدر في ريف طرطوس ليل الخميس .

وأوضح مصدر مسؤول في طرطوس أنه "نتيجة خلافات عائلية حول ملكية منزل، أقدم المدعو (ع . د) على قتل طليق أخته المغدور (ح .خ) وذلك بضربه بواسطة قضيب معدني وآلة حادة على رأسه في قرية الرقمة بمنطقة الشيخ بدر ليل الخميس".

وأشار "المصدر" إلى أنه "تم إلقاء القبض على الفاعل (ع . د) خلال 18 ساعة من وقوع الجريمة، والتحقيقات جارية معه"، مضيفاً أنه " تشير التحقيقات إلى احتمالية بوجود فاعل آخر معه بالجريمة".

وذكر "المصدر" أن "الخلافات تركزت حول ملكية المنزل لمن ستؤول للأخت المطلقة وأولادها أم للزوج المغدور (ح.خ)" مردفاً أن "المشاكل فيما بينهما قديمة واستمرت طيلة السنة الماضية".

وتابع "المصدر" بالقول "حاولت عائلتا الزوج والزوجة إيجاد حل، لينتهي هذا الخلاف بجريمة وقتل المغدور (ح.خ)".

بدوره، قال مصدر في مركز الطب الشرعي بطرطوس إنه "تم إبلاغ المركز من قبل الجهات المختصة بوجود شخص متوفى في فناء داره بقرية الرقمة بمنطقة الشيخ بدر ليل الخميس" .

وأضاف المصدر أنه "تم الكشف على جثة المتوفي في مشرحة مستشفى الشيخ بدر الوطني، حيث تبين أن سبب الوفاة هو الأذية الدماغية والصدمة النزفية الناجمة عن الرض الشديد على الرأس، والذي أدى إلى جروح في الفروة وكسور في الجمجمة".

يُذكر أنه يوم الثلاثاء الماضي، وقعت جريمة قتل ضحيتها شاب في العقد الثالث من العمر تم العثور عليه مصاباً بطلق ناري في مدجنة يعمل بها في قرية كفر شاغر التابعة لمنطقة الدريكيش في ريف طرطوس.



تلفزيون الخبر