العثور على شاب “مقتولاً” في مدجنة بريف طرطوس

وقعت جريمة قتل راح ضحيتها شاب في العقد الثالث من العمر، حيث تم العثور عليه مصاباً بطلق ناري في مدجنة يعمل بها في قرية كفر شاغر التابعة لمنطقة الدريكيش بريف طرطوس صباح الثلاثاء.

وقال مصدر طبي في طرطوس إنه “تعرض الشاب (فارس طالب صالح) مواليد 1997 لطلق ناري في الصدر من بندقية صيد، أدت إلى أذيات شديدة بالصدر”.

وأضاف المصدر أنه “تم إسعاف الشاب إلى مستشفى الباسل في مدينة طرطوس إلا أنه فارق الحياة خلال إجراء العملية الإسعافية له”، مبيناً أن “سبب وفاته هو الصدمة النزفية والأذيات الحشوية الناجمة عن الطلق الناري”.

بدوره، أوضح مصدر مسؤول أنه “على خلفية هذه الحادثة تم توقيف شخص مشتبه به، وهو على ذمة التحقيق حاليا”، مشيرا إلى أن “إطلاق النار على المغدور (فارس) حصل من مسافة قريبة في المدجنة التي وقعت فيها الحادثة”.

يُذكر أنه خلال شهر أيلول الماضي، ألقي القبض على شخص أقدم على قتل أبيه بواسطة بارودة صيد نتيجة خلافات على الميراث في قرية الزويتينة بريف صافيتا.



تلفزيون الخبر