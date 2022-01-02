أعلى مهر يسجل في اللاذقية.. 100 مليار معجل و100 مليار مؤخر!!

تم تسجيل أعلى مهر في محافظة اللاذقية لصداق مقدار معجله قدره مائة مليار معجل غير مقبوض ومؤجل صداق مقداره مائة مليار ايضا تستحق بأقرب الاجلين والتوسع بالسؤال قبل توقيع المعاملة من قبلنا مع الخاطب أجاب بأن هذا المبلغ زهيد تجاه حبه لمخطوبته (هوى بين) ونتمنى أن لايخذله فؤاده أو شريكة عمره

وثاني أعلى مهر لمعجل مقداره كيلو غرام ذهب عيار ٢١ قيراط ومؤجله عشرون كيلو غرام ذهب وكان حينها السعر الرسمي ١٧٢٠٠٠ ليرة سورية للغرام أي مامقداره ثلاثة مليارات وستمائة واثنا عشر مليون ليرة سورية لشاب من جنسية عربية غير سورية .

والشي ء بالشي ء يذكر

لوحظ أن أغلب المهور التي سجلت لم تحمل مغالاة وهي تتعاطف مع حال الخاطب وحملت في طياتها حبا وعطفا وتضامنا مع الخاطب وكان اغلب المهور منطقيا ويرأف بحال الخاطب وخاصة العسكريين.

من صفحة القاضي احمد قيراطة