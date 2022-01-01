14 ميدالية جديدة لسورية منها 3 ذهبيات لمعن أسعد في البطولة العربية لرفع الأثقال
حقق الرباع السوري معن أسعد ثلاث ميداليات ذهبية في البطولة العربية لرفع الأثقال المقامة حالياً في العراق بمشاركة واسعة من لاعبي المنتخبات العربية كافة.
ومنح الرباع الأولمبي أسعد منتخبنا الوطني الميداليات الذهبية الثلاث في منافسات فوق 109 كغ فجاءت بالخطف بـ 185 كغ والنتر بـ 235 كغ والمجموع بـ 420 كغ.
وحصل الرباع أحمد العلي على ثلاث برونزيات وكامل الأسمر على ست فضيات في وزني فوق 102 كغ و109 كغ وعز الدين الغفير برونزيتين في وزن فوق 102 كغ لفئتي الناشئين والشباب.
وكان لاعب منتخبنا جعفر ميا أحرز في افتتاح البطولة ميداليتين ذهبيتين في منافسات النتر بفئتي الناشئين والشباب وفضية بالمجموع لفئة الشباب وبرونزية بالنتر لفئة الرجال وبرونزيتي المجموع للناشئين والرجال كما نال يوسف سليمان أربع برونزيات في منافسات الخطف للناشئين والرجال والشباب والمجموع وفضية الخطف لفئة الشباب.
وفي اليوم الثاني حقق علي الحلو ثلاث ميداليات فضية ضمن منافسات وزن 89 كغ بالخطف والنتر والمجموع بفئة الناشئين وبرونزية بالنتر بفئة الشباب ونال المقداد حسن أربع ميداليات برونزية بوزن 81 كغ للناشئين تحت الـ 17 عاماً منها 3 ميداليات في الخطف 103 كغ وبالنتر 130 كغ وفي المجموع 233 كغ والرابعة في رفعة الخطف لفئة الشباب 103 كغ.
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