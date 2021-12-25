مسؤول روسي: الاقتصاد السوري بحاجة إلى 800 مليار دولار لإنعاشه

قال المبعوث الرئاسي الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف على هامش محادثات صيغة "أستانا" إن الأموال اللازمة لإنعاش الوضع الاقتصادي والاجتماعي في سوريا قدّر بـ 600 إلى 800 مليار دولار.

وأضاف لافرنتييف، أنه وبحسب بعض التقديرات، تبلغ قيمة إعادة بناء هذه الوضع الاقتصادي في سورية 600 مليار دولار، ووفقا لتقديرات أخرى - 800 مليار دولار، وربما أكثر من ذلك بكثير"، بحسب وكالة "تاس" الروسية.

وأكد أن الحكومة السورية استنفدت بعد 11 عاماً من الحرب، معظم مواردها المالية، وسيكون من الصعب جداً تجاوز هذا الوضع، من دون مساعدة فعالة من المجتمع الدولي.

وأعرب لافرنتييف عن أمله، في أن يتم تنفيذ مشاريع لتوريد الغاز عبر خط أنابيب من مصر إلى لبنان عبر الأراضي السورية، والكهرباء من الأردن إلى لبنان عبر سوريا أيضاً.

في آذار الماضي، قدرت وزارة الصناعة حجم الخسائر التي طالت القطاع الصناعي العام والخاص بسبب الحرب منذ العام 2011 بأكثر من 600 تريليون ليرة سورية.