أسباب وأعراض انخفاض حرارة الجسم وخطورتها

يحتاج جسم الإنسان إلى أجواء مناسبة حتى تتمكن أعضائه من العمل بالكفاءة المطلوبة ومنها درجة حرارة الجسم التي يتم ضبطها تلقائيا عند 37 درجة سيليزيوس.

وعندما يحدث تغير في درجة حرارة الجسم (ارتفاعا أو انخفاضا) يكون لذلك أعراض تؤثر سلبا على صحة الإنسان.

متى تكون درجة حرارة الجسم منخفضة؟

إذا أصبحت درجة حرارة الجسم أقل من 35 درجة تكون منخفضة وتسبب آثارا سلبية على صحة الإنسان، بحسب تقرير نشره موقع "ميديسن نت" الطبي.

يحدث انخفاض حرارة الجسم عندما يتم فقد الحرارة بصورة أسرع من قدرة الجسم على إنتاج الطاقة اللازمة لتدفئته.

ويقول الموقع:

"انخفاض حرارة الجسم هي حالة طبية طارئة يمكن أن تؤدي إلى تلف المخ أو فشل في عضلات القلب".

ويتراوح المعدل الطبيعي لدرجة حرارة الجسم في الأشخاص المختلفين بين 36.1 إلى 37.2 درجة سيليزيوس.

ما هي أسباب انخفاض حرارة الجسم؟

انخفاض حرارة الجسم هي فقد الحرارة بصورة أسرع من القدرة على توليدها وفي أغلب الأحيان يكون السبب في ذلك هو:

-عدم ارتداء ملابس ثقيلة في أجواء الطقس البارد.

-الوجود في المياه الباردة لفترة كبيرة دون وسائل حماية مناسبة.

-العيش داخل منزل غير معد لحمايتك من البرد القارس.

ما هي أعراض وعلامات انخفاض حرارة الجسم؟

أورد الموقع مجموعة أعراض وعلامات بعضها يمكن ملاحظته من بداية انخفاض حرارة الجسم وأخرى لا يمكن اكتشافها إلا بعدما يصبح الجسم في وضع سيء:

- الشعور برجفة في الجسم وهي أول علامة وأكثر الأعراض شيوعا.

- اضطراب في الكلام.

-برودة الأقدام وباطن اليدين.

-بطء التنفس.

-ضعف في النبض بصورة تجعل صوت ضربات القلب منخفض جدا أو لا يمكن سماعه.

-تراخي في الحركة.

-الشعور بالنعاس.

-الشعور بمشاكل ذهنية.

-حدوث النسيان بصورة وقتية.

-فقد الوعي.

-إحمرار الجلد بدرجة لامعة وبرودة الجلد عند الأطفال.

متى تصبح برودة الجسم خطيرة؟

تختلف استجابة الجسم لانخفاض الحرارة حوله لأي من الأسباب السابقة وفقا لمجموعة من العوامل، التي تزيد من خطورة هذا الأمر ومنها:

- الإجهاد: يكون تأثير انخفاض درجة الحرارة حول الجسم أكثر تأثير عندما يكون الشخص يعاني من الإجهاد وفي هذا الحالة تصبح قدرته على مقاومة انخفاض درجة الحرارة ضعيفة.

-كبار السن: مع التقدم في العمر تتراجع قدرة الجسم على تحمل الحرارة المنخفضة.

-الأطفال: يكون الخطر أكبر على الأطفال الصغار لأنهم يفقدون الحرارة من أجسادهم بصورة أسرع من الشباب.

-تناول المشروبات الكحولية: يؤدي ذلك إلى شعور وقتي بالدفء الداخلي، لكن الجسم يبدأ بعد ذلك في فقد الحرارة بوتيرة سريعة.

-المشاكل الطبية: مثل فقر التغذية بأسبابه المختلفة والأمراض المزمنة مثل السكري.

-الأمراض النفسية: وجود مشاكل عقلية يمكن أن يكون سبب في انخفاض حرارة الجسم لفشل العقل على تحديد القرار الصحيح بالنسبة لما يتعرض له الجسم.

