اتحاد السلة يسعى لاعتماد صالة الحمدانية الرياضية دولياً

يسعى اتحاد كرة السلة وعبر جهوده الحثيثة إلى اعتماد صالة الحمدانية العملاقة في مدينة حلب لإقامة مباريات منتخبنا الوطني للرجال في التصفيات العالمية المقبلة على أرضها بعدما باتت صرحاً حضارياً جميلاً.

وتمتلك الصالة مواصفات فنية عالية تتناسب مع شروط وقوانين الاتحاد الدولي (الفيبا).

في نفس السياق أكد رئيس الاتحاد بأنه يتواصل مع الاتحاد الدولي من أجل اعتماد الصالة إضافة لنيته إقامة بطولة دولية عليها في الفترة القادمة.



الوطن أون لاين

