مدير كهرباء اللاذقية: إصلاح 150 عطلاً بفعل العاصفة

أكد مدير شركة الكهرباء في اللاذقية جابر العاصي ، تسجيل عدد من الأضرار على الشبكة الكهربائية جراء العاصفة المطرية التي تشهدها المحافظة حالياً.

وبيّن العاصي أن ورشات الصيانة عملت على إصلاح 150 عطلَ توترٍ منخفض داخل مدينة اللاذقية - حتى ساعة إعداد الخبر-، مؤكداً متابعة جميع الأعطال في حال حدوثها ومعالجتها مباشرة.

وأشار إلى أن الرياح الشديدة خلال الساعات الماضية خلّفت أضراراً على الشبكة منها سقوط عمودي توتر منخفض في الدالية بمنطقة جبلة، إضافة إلى سقوط شجرة على خط مياه قسطل معاف عند مفرق بللوران.



الوطن