وفاة مواطن وإصابة آخرين بحادث سير على طريق الوعر بحمص

18-12-2021

وفاة مواطن وإصابة آخرين بحادث سير على طريق الوعر بحمص

وفاة مواطن وإصابة آخرين بحادث سير مرّوع على طريق الوعر في حمص

أكد مدير الدفاع المدني في حمص العميد غياث عاقل وقوع حادث سير مرّوع على طريق حي الوعر بالقرب من ديك الجن إثر تصادم سرفيس لنقل الركاب مع سيارة سياحه.

وأوضح عاقل أن غرفة العمليات تلقت نداء استغاثة بوقوع حادث سير بالموقع المذكور ووجود مواطنين محصورين، ما استدعى على الفور التوجه إلى مكان الحادث والعمل على إنقاذ المواطنين المحصورين وإسعاف المصابين إلى المشافي القريبة.

وأشار إلى أن الحادث أسفر عن وفاة سائق السرفيس الذي انقلب عدة مرات وإصابة عدد من الركاب بجروح و رضوض مختلفة.


الوطن اون لاين
 

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