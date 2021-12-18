وفاة مواطن وإصابة آخرين بحادث سير على طريق الوعر بحمص

أكد مدير الدفاع المدني في حمص العميد غياث عاقل وقوع حادث سير مرّوع على طريق حي الوعر بالقرب من ديك الجن إثر تصادم سرفيس لنقل الركاب مع سيارة سياحه.

وأوضح عاقل أن غرفة العمليات تلقت نداء استغاثة بوقوع حادث سير بالموقع المذكور ووجود مواطنين محصورين، ما استدعى على الفور التوجه إلى مكان الحادث والعمل على إنقاذ المواطنين المحصورين وإسعاف المصابين إلى المشافي القريبة.

وأشار إلى أن الحادث أسفر عن وفاة سائق السرفيس الذي انقلب عدة مرات وإصابة عدد من الركاب بجروح و رضوض مختلفة.



الوطن اون لاين

