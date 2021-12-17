 توقيف سجين هرب بعد ابتلاعه “قفلا مع مفتاح”

أقدم أحد السجناء في طرطوس بسوريا على الهرب من نظارة مستشفى الباسل، بعد إجراء عملية جراحية له جراء ابتلاعه “قفلا مع مفتاح”، إلا أن الشرطة استطاعت القبض عليه وإعادته إلى السجن.

وابتلع أحد السجناء الموقوفين في سجن طرطوس قفلا مع مفتاح داخل السجن، فتم إسعافـه إلى مستشفى الباسل بطرطوس، وبعد إجراء عملية جراحية له وتماثله للشفاء وضع في نظارة المستشفى تمهيدا لإعادته إلى السجن لكنه قام بالهرب من فوهـة مروحة موجودة في النظارة بعد أن سحب السرير وصعد عليه.



وذكر مصدر أمني موثوق للصحيفة أن شرطة طرطوس قامت بالبحث والتحري المكثف عنه وتمكنت قبل ظهر اليوم من إلقاء القبض عليه في حي الحمرات بمدينة طرطوس وإعادته الى سجنه.

يذكر أن السجين المذكور يدعى (م-ح) وهو في العقد الثالث من عمره ويعتبر من المطلوبين الخطرين.

الوطن