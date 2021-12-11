القبض على حرامي الغاز باللاذقية

وردت شكاوي إلى قسم شرطة الرمل الشمالي في اللاذقية حول قيام شخص بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين وسرقة أسطوانات الغاز العائدة لهم بحجة استبدالها لهم .

ومن خلال البحث والتحري تمكن قسم الشرطة المذكور من تحديد هوية الفاعل وإلقاء القبض عليه حيث تبين أنه يدعى (باسل. ب) ويوجد بحقه عدة إذاعات بحث بجرائم نصب واحتيال، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على ارتكاب عشرات جرائم النصب والاحتيال والسرقة بحق المواطنين، وأنه كان يقوم بأخذ أسطوانات غاز صناعية ومنزلية فارغة من المواطنين بحجة استبدالها ثم يقوم ببيعها لأشخاص آخرين بأسعار زهيدة، وبدلالته تم استرداد أكثر من خمسين أسطوانة غاز منزلي وصناعي وسلمت إلى أصحابها أصولاً.

ومازالت التحقيقات جارية والأبحاث مستمرة لكشف باقي المتورطين في القضية ، وسيتم تقديمه للقضاء المختص.