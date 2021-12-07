فقدت ابنها الشاب في حلب فاكتشف قسم شرطة السكري أنه مقتول وقام بتوقيف القاتل في محافظة أخرى.

07-12-2021

فقدت ابنها الشاب في حلب فاكتشف قسم شرطة السكري أنه مقتول وقام بتوقيف القاتل في محافظة أخرى.

ادعت والدة الشاب (طارق . ج) إلى قسم شرطة السكري في حلب بتغيّب ولدها عن المنزل وفقدان التواصل معه.

من خلال البحث وجمع المعلومات عن المفقود تبين أنه مقتول، وتمكن قسم شرطة السكري في حلب من كشف ملابسات الجريمة ومعرفة الفاعل وهو المدعو (محمد قعقاع . ب) وتم إلقاء القبض عليه وإحضاره من محافظة أخرى ، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على قتل الشاب (طارق)، ودفنه في حفرة ضمن منزل عائد لأحد أقاربه.

ومازالت التحقيقات جارية مع المقبوض عليه لمعرفة باقي المتورطين في الجريمة .

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