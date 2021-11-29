اللاذقية: توقيف شخص يمتهن تزوير أرقام وهياكل الدراجات النارية المهربة

نتيجة تكثيف الجهود وانتشار الدوريات على مدار الساعة لضبط جرائم السرقة والتزوير ، قامت دورية من قسم المباحث بفرع مرور اللاذقية بتوقيف شخص على متن دراجة نارية مهربة في محلة دوار الزراعة تبين أنه يدعى (شفيق. ج) وضبط بحوزته وكالتين عائدتين لدراجتين ناريتين (تم التحرز عليهما) وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على تغيير أرقام هياكل ومحركات العديد من الدراجات النارية المهربة بقصد تحويلها إلى دراجات نظامية مقابل المنفعة المادية وذلك بواسطة معدات (سنابك) ضمن مستودع عائد له في حي الفاروس، وبعد تحري المستودع تم مصادرة المعدات المستخدمة في عمليات التزوير ومصادرتها وهي { سنابك ( قطع حديدية بأرقام وأحرف باللغتين الإنكليزية والعربية) قطعة حديدية على شكل ازميل كحاضنة للسنبك، ثمانية ريش جلخ بقياسات وأشكال مختلفة، ومفاتيح ومفكات براغي وقطع بلاك متنوعة }.

مازالت التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليه، وسيتم تقديمه مع المصادرات إلى القضاء المختص.