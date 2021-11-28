أكثر من 5 مليارات الدفعة الثانية تعويضات الحرائق في اللاذقية

صرفت مديرية الزراعة باللاذقية 255ر5 مليارات ليرة سورية من تعويضات الدفعة الثانية على المزارعين المتضررين من الحرائق التي حدثت في الـ9 والـ 10 من تشرين الأول من العام الماضي.

وأوضح مدير الزراعة المهندس باسم دوبا أن عدد المستفيدين الذين استلموا تعويضاتهم حتى الآن بلغ 16465 مزارعاً موزعين على 111 قرية في مختلف مناطق المحافظة.

وأشار إلى أن المديرية تنهي عمليات صرف تعويضات الدفعة الثانية البالغة نحو 405ر6 مليارات ليرة سورية آخر الأسبوع الحالي.

وأوضح دوبا أن قيمة تعويضات الدفعة الثانية تعادل نسبة 25 بالمئة من إجمالي التعويضات حيث تم صرف ما قيمته 50 بالمئة منها العام الماضي على أن يتم صرف باقي التعويضات العام القادم.

