المؤسسة العامة للإسكان تعلن أسماء المواطنين المستملكة عقاراتهم بريف حمص

أعلنت المؤسسة العامة للإسكان الجداول الاسمية الخاصة بالمواطنين المستملكة عقاراتهم من قبلها في منطقتي الوعر وأم القصب بريف حمص الذين تقدموا بطلبات لشراء مقاسم بدلاً عنها.

وأوضحت المؤسسة في إعلانها بأن الجداول الإسمية تتضمن أيضاً أسماء المواطنين المستملكة عقاراتهم من قبلها الذين تقدموا بطلبات نقل لمستحقاتهم من الحصص السهمية من منطقتي الوعر وأم القصب بحمص إلى منطقة غرب طريق دمشق بحمص.

ولفتت المؤسسة إلى أنه تم نشر الجداول المذكورة في لوحة إعلاناتها ولوحة إعلانات فرع المنطقة الوسطى بحمص وموقع المؤسسة على شبكة الانترنت.

ودعت المؤسسة الراغبين بالاعتراض على ما ورد في الجداول التقدم بطلب خطي إلى ديوان فرعها بحمص في مقرها الكائن في منطقة غرب طريق دمشق مرفقاً بالعنوان المختار بشكل مفصل وذلك خلال مدة 15 يوماً من تاريخ نشر الإعلان.