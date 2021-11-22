مخلل بالحشرات في جبلة

أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية سامر سوسي ضبط منشأة مخالفة بتصنيع المخللات في منطقة جبلة، مشيراً إلى تشميع المنشأة بالشمع الأحمر.



وأضاف سوسي أنه تم ضبط 900 برميل زنة كل منها 70 كيلو غرام من المخلل غير صالح للاستهلاك البشري، مبيناً أنها تحوي على الحشرات الحية والديدان، منوهاً بأن بيدونات الخل المستخدمة لا تحمل بطاقة مواصفة ومجهولة المصدر معبأة ضمن براميل زرقاء غير صالحة للمواد الغذائية.



ولفت إلى ضبط كميات كبيرة من ورق العنب وعليها صدأ وعفن واضح، مؤكداً تنظيم الضبط اللازم وإحالة المخالفين للقضاء أصولاً.



الوطن

