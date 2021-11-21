شاب يقتل والده بدمشق

وردت معلومات إلى مركز شرطة قرى الأسد في ريف دمشق بحصول حالة وفاة لشخص ناتجة عن أذية في رأس الشخص المتوفي .

ومن خلال التحقيق تبين أن الوفاة ناتجة عن طلق ناري بالرأس من جهة الخلف عن طريق بندقية صيد ودارت الشبهات حول أحد أبناء المغدور المدعو ( ع . ع )، خاصة وأنه كان متواجداً ضمن المنزل أثناء فترة غياب باقي أفراد أسرته وعثر أثناء تفتيش غرفته على مبلغ مالي وقدره / 327.000/ ثلاثمائة وسبعة وعشرين ألف ليرة سورية عليه آثار دماء، وبالتحقيق معه ومواجهته بالأدلة اعترف بإقدامه على قتل والده ببندقية صيد أثناء نومه بدافع السرقة.

تم التحرز على أداة الجريمة ومن خلال التحقيق في الجريمة تمكن مركز شرطة قرى الأسد من كشف مجموعة من الأشخاص يقومون بترويج وتعاطي مادة الحشيش المخدر، وقام بإلقاء القبض على بعضهم وعثر على بندقيتي صيد غير مرخصتين في منزل المغدور، ودراجة نارية مهربة عائدة للجاني .

تم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليهم، وسيتم تقديمهم مع المصادرات إلى القضاء المختص .

