5 عادات صحية تساعد على فقدان الوزن خلال فصل الشتاء

تؤدي درجات الحرارة المنخفضة في فصل الشتاء إلى الشعور الزائد بالجوع، مما يجعل الشخص يتناول كميات كبيرة من الطعام.



وقدم موقع “إن دي تي في فود” الصحي المتخصص، 5 عادات صحية تساعد في المحافظة على الوزن والتخلص من الدهون خلال فصل الشتاء وهي:



1- تناول البروتين



يساعد البروتين على تعويض الشعور بالجوع حيث يجعلك تشعر بالامتلاء، كما يحافظ على نسبة السكر بالدم وتنظيم مستويات الطاقة بالجسم وبناء العضلات.



2- تناول الحساء



يجعلك الحساء تشعر بالدفء فهو يمدك بالطاقة الحرارية المطلوبة، إلى جانب ذلك النوعيات منخفضة السعرات الحرارية منه تساعد على فقدان الوزن.



3- لا تأكل الوجبات السريعة



تسبب الوجبات السريعة في زيادة الوزن في فصل الشتاء لاحتوائها على نسبة كبيرة من الكربوهيدرات والدهون، لذلك ينصح بتناول الوجبات الصحية المعدة في المنزل.



4- اشرب الشاي الأخضر



إذا كنت تبحث عن مشروب يشعرك بالدفء وفي نفس الوقت يساعد على التخلص من الوزن الزائد فهو الشاي الأخضر، أو شاي البابونج.



5- ممارسة التمارين



بعد تناول وجبات ومشروبات صحية، يكون للتمارين الرياضية مفعول السحر في القضاء على الوزن الزائد، مثل تمارين الكارديو واليوجا.