311 ضبط تمويني في اللاذقية خلال شهر

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية خلال شهر أيار ٣١١ ضبطاً شملت مخابز ومحطات محروقات ومحال تجارية بمخالفات متنوعة .



حيث سجلت المديرية ٤٩ ضبط بمجال المخابز من نقص وزن واتجار بالخبز وتهريب دقيق تمويني حيث بلغت كمية الدقيق المصادر ١٤٦٥٠ كيلوغرام .



كما سجلت أيضاً ٦ ضبوط محروقات بمخالفات نقص الكيل ونزع رصرصة واتجار بالبنزين والمازوت.



إضافة إلى ١٤ ضبطاً في المحال التجارية لمواد مجهولة المصدر ومواد منتهية الصلاحية ،و٥ ضبوط بمخالفات الغش والتدليس والتلاعب بالمواصفات والبيانات ،و١٢ ضبط لأجور بدل خدمات .



وسجلت المديرية ٨ ضبوط بمجال اللحوم بمخالفات فرم اللحم مسبقاً وجمع نوعين من اللحوم ونقع الفروج وبقية الضبوط شملت عدم الإعلان عن الأسعار وعدم إعطاء فواتير وإعطاء فواتير غير نظامية.