1700 عملية في مشفى جراحة القلب العام الماضي رغم إصابة معظم كوادره بالكورونا

قال مدير عام مستشفى جراحة القلب في دمشق، الدكتور حسام خضر، إن عدد كبير من العاملين في المستشفى أصيبوا بكورونا خلال الفترة الماضية، مؤكداً، أن جميع الحالات تماثلت إلى الشفاء.



وأشار خضر إلى أن الحالات التي أصيبت بكورونا من العاملين في المستشفى، كانت خفيفة، عدا حالة واحدة لطبيب قلبية، عانى من إصابته بالفيروس لمدة شهر، ومن ثم تماثل إلى الشفاء، كما أن "كل الحالات التي أصيبت تلقت عنايتها في المنزل، دون الحاجة إلى الدخول للمستشفى".



هذه الحالات، كما يقول خضر، وبسبب تلقيها العلاج في المنزل، لم تؤثر على أداء المستشفى، و" أجرت المستشفى خلال العام الماضي ما يقارب 1700 عملية جراحية للقلب، بمعدل من 2 إلى 3 عمليات في اليوم الواحد تقريباً رغم الظروف العامة المحيطة بالبلاد، كما تم إجراء من 10 إلى 15 عملية جراحة، يمكن وصفها بالنوعية، كما يحدث في أكثر دول العالم تقدماً من ناحية جراحة القلب، خلال الشهر الماضي، إضافةً إلى 100 عملية جراحية لتصنيع الصمام الأبهري".



هذه الظروف، كما يقول خضر، حاولت المستشفى تخطيها، "فالعمل كان ضمن ظروف صعبة، لكن، الجائحة التي تمر على البلاد، وما فرضته، استلزم التأهب لكل الحالات الصعبة، وتم الحصول على براءة اختراع بتطوير أدوات جراحية، وهذا أمر مهم يضاف إلى عمل المستشفى".



وأشار خضر، إلى أنه خلال الفترة الماضية من ذروة تفشي كورونا، تم الإيعاز من وزارة التعليم العالي، إلى المستشفى من أجل التعاون مع مستشفى المواساة، وتبادل المعدات الطبية فيما بينهما، ومن أجل ذلك " تم إعارة مستشفى المواساة 3 أسرة عناية مشددة، ومونيتورات، لتلبية حاجة المصابين بكورونا إليها، ومنعاً للاختلاط مع مرضى القلب في المستشفى، ومنذ فترة الشهر تقريباً، لم تضطر إلى إعادة الأمر، كون أعداد الإصابات في سورية خلال الفترة قد خفت بشكل واضح".



هذا، واضطرت المستشفى، خلال ذروة الموجة الماضية من فيروس كورونا، إلى ترشيد العمل، والاستغناء عن العمليات الباردة، لكنها، ومنذ أيام قليلة عادت إليها بسبب تراجع عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية.هاشتاغ