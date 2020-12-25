(11) موقوفاً من عمال العمران بطرطوس والمدير السابق (المتهم)صار خارج القطر !!

يتابع فرع الأمن الجنائي تحقيقاته في القضية التي أثارتها ( الثورة ) في السابع من كانون الاول الحالي تحت عنوان " هل يتم فتح ملف البيع المباشر والمتاجرة بالأسمنت الأسود المنتج في القطاعين العام والخاص في السوق السوداء بعيداً عن الثبوتيات "حيث باشر الفرع تحقيقاته بتكليف من وزارة الداخلية وقيادة شرطة طرطوس بناء على كتاب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المستند إلى تقرير رقابة داخلية والذي طلبت فيه الوزارة التوسع بالتحقيق مع مدير فرع العمران السابق المتهم ( الذي تم إعفاءه ) من عمله ومع كل من له علاقة بعملية المتاجرة بالاسمنت الذي كان يباع للتجار من البيع المباشر دون ثبوتيات في السوق السوداء .



وأفاد قائد شرطة المحافظة العميد موسى الجاسم أنه تم توقيف عدد من العاملين من قبل فرع الآمن الجنائي منذ بداية هذا الأسبوع أما مدير الفرع المعفى فقد ثبت أنه غادر القطر بشكل أصولي اعتباراً من 10/12/2020 وأوضح أنه سيتم تقديم الموقوفين إلى القضاء أصولا .



من جهته محامي عام طرطوس القاضي المستشار هيثم حرفوش أوضح أن فرع الآمن الجنائي اجرى تحقيقاته ولديه الآن /11/ موقوفاً ومن المقرر أن يتم تقديمهم اليوم إلى النيابة العامة وقاضي التحقيق لينظر في وضعهم والسؤال الذي يفرض نفسه في ضوء ما سبق لماذا سمح لمدير العمران السابق بالمغادرة طالما تم إعفاءه على خلفية فساد كما أفادت الوزارة وطالما بوشر بالتحقيق الأولي من قبل الرقابة الداخلية والتفتيش بوضعه .. ولماذا لم يتم استدعاء أي من التجار الذين كانوا هم أبطال السوق السوداء مع المدير ؟؟





على أي حال ثقتنا بالقضاء خاصة في هذه الفترة أنه سيكون عادلاً وبذلك لن يظلم عمالاً إذا كان لأناقة ولا جمل لأن أبطال العملية الحقيقيين أما خارج وأما تحت الحماية !!





سيرياهوم نيوز