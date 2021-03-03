يوم 4 آلاف يوم 6 "..غرام الذهب يواصل "التحليق"

واصل سعر غرام الذهب في الأسواق السورية ارتفاعاته، قافزا إلى سعر تاريخي جديد مسجلا الثلاثاء 190 ألف ليرة سورية للغرام الواحد.



وأعلنت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق عبر صفحتها في "فيسبوك" أن: "سعر غرام الذهب من عيار 21 سجل الثلاثاء سعرا وقدره 190000 ليرة سورية".وارتفع سعر غرام الذهب عن تسعيرة يوم الاثنين بمقدار 4000 آلاف ليرة سورية، حيث سجل حتى مساء الاثنين 186000 ل.س.



وكان سجل غرام الذهب انخفاضا ملحوظا وقدره 7000 ليرة سورية يوم السبت، ليصل إلى 176000 ليرة سورية، بعد أن أقفل السعر يوم الخميس على 183000 ليرة سورية.



وبلغ سعر شراء غرام الذهب عيار 21، 189500 ليرة سورية، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 18، 162857 ليرة سورية ليوم الثلاثاء.



يذكر أن غرام الذهب في الأسواق السورية يواصل ارتفاعه منذ فترة، علما أن الجمعية أكدت سابقا أن سعر الذهب لن ينخفض إلا عند انخفاض سعر صرف الدولار، لأن الأخير يتناسب طرداً مع سعر الذهب، فكلما ارتفع سعر الدولار ازداد سعر الذهب والعكس صحيح.