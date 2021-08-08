وفاة شخص وإصابة 8 آخرين بحادث سير على أوتستراد دمشق – بيروت

توفي شخص وأصيب آخرون صباح اليوم جراء حادث سير في دمشق، وقع على طريق المتحلق الجنوبي (آخر أوتستراد المزة وأول طريق بيروت).



حيث أفاد قائد فوج إطفاء دمشق العميد داوود العميري ، بأن الحادث ناجم عن تصادم باص نقل ركاب (24 راكب) مع سيارة سياحية تدهورت وانقلبت عن مسارها، آخر أوتستراد المزة وأول طريق بيروت.



وبحسب داوود، أسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة 8 آخرين يتلقون العلاج بالمشفى.



فيما بدأت الورش المعنية بتنظيف الطريق وإزالة آثار الحادث لإعادة الحركة المرورية إلى ما كانت عليه خاصة أن هذا الطريق هو طريق سفر.