وفاة د. محمد علي حيدر من مؤسسي جراحة الأوعية الدموية في سورية بكورونا

نعت صفحات سورية في أول أيام العام الجديد, وفاة الدكتور محمد علي حيدر من مؤسسي جراحة الأوعية الدموية في سورية بفيروس كورونا.





لينضم الى أكثر من 150 طبيباً سورياً فقدوا حياتهم في العام 2020, أثناء تصديهم للفيروس على خطوط المواجهة الأمامية.



وأعلنت وزارة الصحة السورية أمس الجمعة, تسجيل 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 70 حالة ووفاة 6 من الإصابات المسجلة بالفيروس.



وأوضحت الوزارة في بيانها أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية بلغت حتى الآن 11526 شفيت منها 5420 حالة وتوفيت 717.



وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سورية في الثاني والعشرين من آذار الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.