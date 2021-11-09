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وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لعدوان إسرائيلي استهدف نقاطاً في المنطقتين الوسطى والساحلية

تصدت وسائط دفاعنا الجوي لعدوان إسرائيلي جوي مساء اليوم استهدف بعض النقاط في المنطقتين الوسطى والساحلية وأسقطت معظم الصواريخ المعادية.

وذكر مصدر عسكري أنه “حوالي السابعة و16 دقيقة من مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال بيروت مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الوسطى والساحلية وتصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها”.

وأضاف المصدر أن العدوان أدى إلى “جرح جنديين ووقوع بعض الخسائر المادية”.

واستشهد جندي من عناصر الجيش العربي السوري وجرح ثلاثة آخرون في الثالث عشر من الشهر الماضي من جراء عدوان إسرائيلي جوي باتجاه منطقة تدمر بريف حمص الشرقي.