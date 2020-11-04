وزير النفط: تكليف محروقات بتفعيل البطاقات الذكية للمعدات الزراعية

كشف وزير النفط والثروة المعدنية بسام طعمة أنه تم تكليف شركة محروقات بتحديد مخصصات المعدات الزراعية وتفعيل البطاقات الذكية لها.



وقال طعمة إنه وبعد اطلاعه على شكوى المزارعين الذين تسلموا بطاقات إلكترونية من أجل تعبئة مادة البنزين للمعدات والأدوات الزراعية التي يملكونها تم تحويل طلبهم إلى شركة المحروقات.



وأضاف وزير النفط أنه تم تكليف محروقات بعقد اجتماع بالتنسيق مع الزراعة لتحديد مخصصات لهذه المعدات ومن ثم تفعيل بطاقاتها من دون تأخير مشيراً إلى أن هذه المعدات تحتاج إلى الملء بالبيدون.



وسبق وتقدم فلاحون بشكاوى وخاصة في محافظة طرطوس ممن يملكون معدات زراعية أكدوا فيها أن شركة “محروقات” قامت بتسليم بطاقات ذكية لهم بناء على وثائق حددتها وقدمت لهم بهدف تخصيص معداتهم ببنزين بالسعر المدعوم لكنها لم تخصصهم بأي كمية.