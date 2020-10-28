وزير الكهرباء: هناك صعوبات بالنسبة لفصل الشتاء نتيجة عدم توفر المحروقات والغاز

كشف وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل أن هناك صعوبات بالنسبة لواقع الكهرباء خلال فصل الشتاء إذ سيتوجه المواطنون للاعتماد على الكهرباء في مختلف جوانب حياتهم من طبخ وغسيل وغيره، نتيجة عدم توفر المحروقات والغاز، ومن حقهم أن تتوافر الكهرباء ٢٤ ساعة.



وأكد أن الوزارة تعمل جاهدة على إصلاح المنظومة الكهربائية في ريف دمشق والتي تضررت بفعل الإرهاب، وسيطرأ تحسن بسيط على واقع الكهرباء في الريف، ويكون الوضع أفضل من العام الماضي.



وبين الزامل بين أن هناك تنسيقاً دائماً مع وزارة النفط لتأمين الغاز من أجل فصل الشتاء ولكن هناك صعوبات كبيرة ونقص بالمادة، فالحاجة هي ١٨ مليون م مكعب من الغاز ليصبح واقع الكهرباء جيداً، ولكن الإنتاج يقتصر على ٩ - ١٠مليون م مكعب من المادة.



شام إف إم