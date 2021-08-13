وزير الزراعة: تصدير عبوات 5 ليتر من زيت الزيتون يساعد على الحفاظ على اسم المنتج السوري

أوضح وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا أن الهدف من قرار وقف تصدير زيت الزيتون بشكله "الدوكمة" هو تحقيق توازن بين حاجة السوق والحد من ارتفاع سعره، إضافة للحفاظ على الأسوق الخارجية التي يتم تصدير زيت الزيتون إليها.



و تصدير عبوات 5 ليتر وما دون يساعد على الحفاظ على اسم المنتج السوري، حيث سيتم وضع كرت على هذه العبوات يحمل المواصفات الإنتاجية لزيت الزيتون، ما سيمنع البلدان التي يتم التصدير إليها من إعادة تعبئة الزيت السوري بعبوات أخرى ووضع اسم تجاري لهذه البلدان.



وقد كان من المقدر أن يكون إنتاج هذا العام 140 ألف طن، لكن نتيجة ظروف المناخ وعدم القدرة على توفير الموارد المائية لعمليات الري انخفض الإنتاج الى 104 ألف طن.



يتم التصدير الى دول الجوار والدول العربية بشكل رئيسي، أما الكميات الكبيرة فتصدر إلى فنزويلا وروسيا وإيطاليا.



تحديد سعر زيت الزيتون يخضع للعرض والطلب، ولوحظ في الـ 15 يوم الأخيرة ارتفاع سعر هذا المنتج في الأسواق، حيث يقدر سعر الـ (20 ليتر) بين 175 إلى 250 ألف ليرة.



شام اف ام