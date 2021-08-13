الرئيس الأسد يبرق للرئيس تبون معزيا بضحايا الحرائق في الجزائر
هجوم عنيف على نقاط للجيش في ريف دير الزور
من أغلق دمشق: قيصر سوري على السوري!
فصيل مقاتل حليف للجيش العربي السوري يعلن الانسحاب من سوريا
درعا: عصابات سرقة منظمة.. ولا مطالب واضحة للجنة المركزية !
مطلوبون فجروا أنفسهم بحي الرادار في طرطوس
سقوط طائرة مسيرة وفصائل أنقرة تستولي على منازل المدنيين في ريف الحسكة
المرسوم رقم 208 للعام 2021 القاضي بتشكيل الوزارة السورية الجديدة
مكافحة "المتحور السلفي" وحماية المواطنين من خطر التكفيريين
درعا بين احتمال التصعيد والمبادرة الأردنية والانسحاب الأميركي
الاحتلال الأمريكي يخرج 80 آلية ضمنها صهاريج محملة بالنفط السوري المسروق
بعد شهرين من قطع المياه عن الحسكة.. اتفاق روسي- تركي لحل المشكلة
قمة أمنية تضم إيران والسعودية وتركيا وسوريا في بغداد؟
ميليشيا (قسد) تداهم أقساماً في مخيم الهول للاجئين وتخطف خمسة من قاطنيه
الاحتلال التركي ومرتزقته يستهدفون بالقذائف قرية الهوشرية بريف حلب الشمالي

وزير الزراعة: تصدير عبوات 5 ليتر من زيت الزيتون يساعد على الحفاظ على اسم المنتج السوري

أوضح وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا أن الهدف من قرار وقف تصدير زيت الزيتون بشكله "الدوكمة" هو تحقيق توازن بين حاجة السوق والحد من ارتفاع سعره، إضافة للحفاظ على الأسوق الخارجية التي يتم تصدير زيت الزيتون إليها.

و تصدير عبوات 5 ليتر وما دون يساعد على الحفاظ على اسم المنتج السوري، حيث سيتم وضع كرت على هذه العبوات يحمل المواصفات الإنتاجية لزيت الزيتون، ما سيمنع البلدان التي يتم التصدير إليها من إعادة تعبئة الزيت السوري بعبوات أخرى ووضع اسم تجاري لهذه البلدان.

وقد كان من المقدر أن يكون إنتاج هذا العام 140 ألف طن، لكن نتيجة ظروف المناخ وعدم القدرة على توفير الموارد المائية لعمليات الري انخفض الإنتاج الى 104 ألف طن.

يتم التصدير الى دول الجوار والدول العربية بشكل رئيسي، أما الكميات الكبيرة فتصدر إلى فنزويلا وروسيا وإيطاليا.

تحديد سعر زيت الزيتون يخضع للعرض والطلب، ولوحظ في الـ 15 يوم الأخيرة ارتفاع سعر هذا المنتج في الأسواق، حيث يقدر سعر الـ (20 ليتر) بين 175 إلى 250 ألف ليرة.

 


شام اف ام