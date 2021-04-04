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وزير الخارجية الإيراني يطالب فرنسا بالتمرد على القرار الأمريكي

طالب وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، نظيره الفرنسي، جان إيف لودريان، بالتمرد على قرار العقوبات الأمريكية القاسية المفروضة على إيران، وتنفيذ تعهداتها في الاتفاق النووي.

وقال ظريف في تغريدة على تويتر: “طالبت وزير الخارجية الفرنسي خلال اتصال هاتفي بموقف بناء بشأن الاتفاق النووي خلال اجتماع فيينا القادم”.

وأضاف: “طالبت باريس بوقف التزامها بالعقوبات الأمريكية غير القانونية وتنفيذ تعهداتها الواضحة في الاتفاق النووي.”

من جهته قال لودريان في بيان عقب الاتصال مع ظريف: “نحث طهران على اتخاذ توجه سياسي بناء خلال المفاوضات المقبلة تمهيدا للامتثال الكامل للاتفاق النووي”.

 

 


المصدر : وكالات